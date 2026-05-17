El Shaarawy: "Oggi c'era la speranza che qualcuno sbagliasse, noi abbiamo fatto il nostro"

Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato del derby della Capitale

Emozioni forti per una società che mi ha dato tutto, sono cresciuto tanto come uomo e calciatore, devo essere grato. Oggi è stata una festa per tutti, grandissimo orgoglio essere qui e ricevere questo saluto. C'era la speranza che qualcuno sbagliasse, abbiamo fatto il nostro. Ora ci rimane l'ultima partita, non possiamo sbagliare pechè ci meritiamo la Champions