El Shaarawy: "Oggi c'era la speranza che qualcuno sbagliasse, noi abbiamo fatto il nostro"

Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato del derby della Capitale

Michelle De Angelis /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
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Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato del derby della Capitale 

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L'intervento di El Shaarawy a Dazn 

Emozioni forti per una società che mi ha dato tutto, sono cresciuto tanto come uomo e calciatore, devo essere grato. Oggi è stata una festa per tutti, grandissimo orgoglio essere qui e ricevere questo saluto. C'era la speranza che qualcuno sbagliasse, abbiamo fatto il nostro. Ora ci rimane l'ultima partita, non possiamo sbagliare pechè ci meritiamo la Champions

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