Roma-Lazio, Mancini: "Al secondo gol non sapevo più che fare. Esultanza con Pellegrini?..."

Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato del derby della Capitale.

Stephan è un ragazzo d'oro, ho avuto la fortuna di giocarci sei anni, sempre un professionista serio. Ieri è stato tutto il giorno chiuso dentro di sé, è entrato molto bene, gran partita, ci mancherà, sa che il calcio è così. Qui sarà sempre casa sua, gli vorrò sempre bene. Doppietta? Dentro una stagione ci sono momenti belli e momenti brutti, fare due gol non me lo sarei aspettato, al secondo gol non sapevo più che fare. Esultanza con Pellegrini? Ci teneva a giocare ma non ha potuto, volevo abbracciarlo per farlo sentire con noi.