Noslin non si è allenato, ma sarà disponibile per la trasferta della Lazio a Torino. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso lo ha lasciato a riposo dopo aver notato un po’ di fiato corto nell’olandese: una scelta preventiva, legata alla fatica, senza allarmi. L’attaccante è il capocannoniere della squadra con sei reti e, in questo momento, non si pensa di lasciarlo fuori.

Noslin fermato per precauzione

Il riposo deciso da Gattuso riguarda dunque l’allenamento, non la disponibilità di Noslin per la gara in Piemonte. il tecnico ha preferito non farlo allenare dopo averne osservato le condizioni.

Zaccagni in gruppo, cresce l’ipotesi dal primo minuto

Per Mattia Zaccagni è arrivato invece il secondo allenamento consecutivo con i compagni. Aumentano le possibilità di vederlo titolare a Torino, anche se la decisione non è stata ancora presa.

Il capitano ha inoltre incontrato i bambini della scuola primaria Pistelli di Roma durante un evento organizzato da Sport e Salute e Adidas. L’iniziativa è dedicata al contrasto del drop-out sportivo e a mantenere vivo l’interesse dei più piccoli per lo sport.

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