Provstgaard: "Abbiamo fatto un grande ritiro, un buon lavoro. Oggi avevamo più energia..."
Doekhi? "Mi trovo bene con lui, anche fuori dal campo è un bravo ragazzo..."
Sì è conclusa, con un'altra vittoria per la Lazio, l'amichevole precampionato contro l'ostiamare. A mettere la firma sono Ratkov e Zaccagni, entrambi con una doppietta.
Il prossimo appuntamento per i biancocelesti sarà contro il Frosinone, poi i ragazzi saranno impegnati nei trentaduesimi di coppa Italia contro il Mantova.
Ecco le parole di Provstgaard ai microfoni di Lazio Style:
La condizione qual è?
Le gambe rispondono bene, abbiamo fatto un grande ritiro, un buon lavoro. Oggi avevamo più energia. Stiamo migliorando e questa è la cosa più importante per noi.
Doekhi?
Mi trovo bene con lui, anche fuori dal campo è un bravo ragazzo. Il mister ci aiuta tanto, lui ha le sue idee, stiamo migliorando e vogliamo fare questo.