Provstgaard: "Abbiamo fatto un grande ritiro, un buon lavoro. Oggi avevamo più energia..."

Sì è conclusa, con un'altra vittoria per la Lazio, l'amichevole precampionato contro l'ostiamare. A mettere la firma sono Ratkov e Zaccagni, entrambi con una doppietta.

Il prossimo appuntamento per i biancocelesti sarà contro il Frosinone, poi i ragazzi saranno impegnati nei trentaduesimi di coppa Italia contro il Mantova.

Ecco le parole di Provstgaard ai microfoni di Lazio Style:

La condizione qual è?

Le gambe rispondono bene, abbiamo fatto un grande ritiro, un buon lavoro. Oggi avevamo più energia. Stiamo migliorando e questa è la cosa più importante per noi.

Doekhi?