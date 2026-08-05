Provstgaard: "Abbiamo fatto un grande ritiro, un buon lavoro. Oggi avevamo più energia..."

Doekhi? "Mi trovo bene con lui, anche fuori dal campo è un bravo ragazzo..."

Alisia Cerqua /
Paolo Bruno
Paolo Bruno

Sì è conclusa, con un'altra vittoria per la Lazio, l'amichevole precampionato contro l'ostiamare. A mettere la firma sono Ratkov e Zaccagni, entrambi con una doppietta. 

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Il prossimo appuntamento per i biancocelesti sarà contro il Frosinone, poi i ragazzi saranno impegnati nei trentaduesimi di coppa Italia contro il Mantova. 

Ecco le parole di Provstgaard ai microfoni di Lazio Style

La condizione qual è?

Le gambe rispondono bene, abbiamo fatto un grande ritiro, un buon lavoro. Oggi avevamo più energia. Stiamo migliorando e questa è la cosa più importante per noi.

Doekhi?

Mi trovo bene con lui, anche fuori dal campo è un bravo ragazzo. Il mister ci aiuta tanto, lui ha le sue idee, stiamo migliorando e vogliamo fare questo. 

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