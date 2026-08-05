Le parole del tecnico Gattuso dopo l'amichevole contro l'ostiamare

Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style, dopo l'amichevole conclusa in vittoria per i biancocelesti. C'è stato spazio anche per un pensiero sui giovani: “Sono giovani, però se uno non sbaglia non crescerà mai…”

Da migliorare c'è sempre. Stamattina abbiamo fatto allenamento, ieri è stata una seduta molto dura. Siamo contenti per lo spirito, si vede anche in queste partite. Dobbiamo migliorare quando non abbiamo la palla, quando vogliamo sviluppare, ma la voglia c'è. Con l'Ascoli avevamo fatto molto meglio, primo tempo non benissimo, ci sta perché quando metti giocatori che hanno giocato poco insieme non è facile. Sto apprezzando molto quello che sto vedendo, lo spirito, la voglia di non mollare, questo è fondamentale. Siamo sulla strada giusta.