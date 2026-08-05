Le parole del tecnico Gattuso dopo l'amichevole contro l'ostiamare
"Da migliorare c'è sempre. Stamattina abbiamo fatto allenamento, ieri è stata una seduta molto dura..."
Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style, dopo l'amichevole conclusa in vittoria per i biancocelesti. C'è stato spazio anche per un pensiero sui giovani: “Sono giovani, però se uno non sbaglia non crescerà mai…”
Quanto c'è ancora da migliorare?
Da migliorare c'è sempre. Stamattina abbiamo fatto allenamento, ieri è stata una seduta molto dura. Siamo contenti per lo spirito, si vede anche in queste partite. Dobbiamo migliorare quando non abbiamo la palla, quando vogliamo sviluppare, ma la voglia c'è. Con l'Ascoli avevamo fatto molto meglio, primo tempo non benissimo, ci sta perché quando metti giocatori che hanno giocato poco insieme non è facile. Sto apprezzando molto quello che sto vedendo, lo spirito, la voglia di non mollare, questo è fondamentale. Siamo sulla strada giusta.
Il fattore emotivo può essere un limite ?
È normale che i ragazzi li sto conoscendo bene, hanno voglia di fare. Dobbiamo essere bravi a non andare alla ricerca degli alibi, del fatto che non ci saranno i tifosi, che certe volte il campo non è bello. Dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo, saper soffrire, vogliamo fare un calcio di pressione.
I giovani come assimilano quello che chiede lei?
I ragazzi sanno giocare a calcio, dobbiamo essere bravi noi a metterli in un contesto per farli funzionare al meglio, però ci sanno stare. Sono giovani, però se uno non sbaglia non crescerà mai. Siamo contenti sia di loro, ma di tutto il gruppo. Sono ragazzi per bene, anzi troppo bravi a volte.