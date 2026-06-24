Stati generali della Lazio, l’iniziativa di Marconi e Ciapparoni: i dettagli dell'evento

Dopo aver lanciato la petizione “Lettera al presidente Lotito” e raccolto più di 45.000 firme, Alberto Ciapparoni e Federico Marconi sono stati protagonisti dell'edizione odierna de Il Tempo, dove hanno dato appuntamento ai tifosi laziali per il pomeriggio del prossimo 11 luglio al Teatro Manzoni a poca distanza da via di Col di Lana, sede storica del club laziale.

I dettagli dell'incontro

Un'iniziativa, denominata "Stati generali della Lazio", in cui prenderanno parte non solo i sostenitori biancocelesti, ma anche alcune delle personalità più rilevanti del mondo Lazio, tra cui Michele Plastino, Guido De Angelis, Luigi Bisignani, Briga, Angelo Mellone, Roberto Arduini, Gabriele Pulici. Uno spazio aperto a tutti durante il quale sarà possibile salire sul palco e intervenire per parlare del presente e del futuro del club.