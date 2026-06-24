Gattuso, rinnovo automatico del contratto in caso di arrivo tra le prime dodici

Come riportato da Il Messaggero, da meno di 24 ore Gattuso è l’erede di Sarri. Chissà che il club non abbia voluto anticipare l’annuncio per smontare le voci fittizie su presunti dietrofront. Ma perché non lo comunicano? Non è che si è pentito? Niente di tutto ciò. Rino si è calato subito nella parte, ha dato il via libera alla nota della Lazio – nonostante il suo staff sia ancora sotto contratto con la Federazione fino al 1° luglio – e ha già trovato casa. Così come tutti i suoi collaboratori. Ha firmato per un anno, ad un milione e mezzo più bonus europei, con opzione per un’altra stagione: «La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore – il comunicato uscito da Formello – nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi». Ma quali sarebbero questi obiettivi?

Rinnovo automatico in caso di arrivo tra le prime dodici

Sempre come riportato da Il Messaggero, a domanda subito risposta: il secondo anno di contratto scatterà automaticamente qualora la Lazio la prossima stagione finisse tra le prime dodici squadre della Serie A. Il nono posto appena “conquistato” che regalerà anche una partita di Coppa Italia il 16 agosto contro il Mantova ha scottato tutti. E ha fatto capire a Rino che non si può fare chissà quale pensiero europeo o altro. Meglio mettere le mani avanti. Di fatto, salvo cataclismi, il calabrese per i prossimi due anni sarà il tecnico biancoceleste.

L'accoglienza sui social

L’accoglienza non è stata delle migliori (eufemismo): sui social dopo pochi minuti si è scatenato il putiferio sia per la scelta sia perché ormai esiste una scollatura enorme tra proprietà e tifosi che non pare risanabile. I commenti positivi, su migliaia, saranno al massimo una decina. Gattuso ha un solo modo per ribaltare la situazione: non con i voti (quello è Alessandro Borghese) ma con i risultati. E con il gioco. Auguri.