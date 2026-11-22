Taylor contro il Lecce: l’assist di tacco e i due primati

L’assist di tacco per Noslin è la giocata che resta negli occhi. Un’intuizione che impreziosisce la prestazione di Kenneth Taylor contro il Lecce e contribuisce al successo della Lazio. Il suo pomeriggio, però, offre molto altro da raccontare oltre al gesto tecnico del raddoppio. laziopress.it



L’olandese chiude con 12,203 chilometri percorsi e 17 passaggi riusciti nell’ultimo terzo di campo: in entrambe le voci è il primo tra tutti i giocatori della partita. A questi numeri aggiunge due passaggi chiave, completando una prova nella quale impegno fisico e partecipazione alla manovra offensiva si accompagnano.



È soprattutto l’incrocio tra i due primati a offrire una chiave di lettura della sua gara: Taylor dà continuità al lavoro del centrocampo e partecipa allo sviluppo del possesso nella zona più vicina alla porta avversaria.

Taylor, 12,203 chilometri: il lavoro oltre l’assist

Il dato sulla distanza percorsa restituisce la dimensione quantitativa della prestazione.

Taylor primo per chilometri percorsi e passaggi nell’ultimo terzo

Nessun altro giocatore del match corre quanto Taylor, che termina la sfida superando i dodici chilometri.



La distanza, da sola, non permette di stabilire quanto siano stati efficaci i singoli movimenti, né di distinguere il lavoro offensivo da quello difensivo. Documenta però un impegno prolungato, che affianca la qualità mostrata nell’azione dell’assist.



Il tacco diventa così il momento più appariscente di una partita sostenuta anche da un volume di corsa superiore a quello di tutti gli altri protagonisti.

Diciassette passaggi riusciti nell’ultimo terzo

L’altro primato riguarda i 17 passaggi completati nell’ultimo terzo. Un numero che mette a fuoco la partecipazione di Taylor al possesso nella zona offensiva.



Sono palloni arrivati a destinazione nella porzione di campo in cui la Lazio cerca di sviluppare e rifinire le proprie azioni. Il dato sostiene quindi la lettura di un centrocampista coinvolto nel collegamento con l’attacco, capace di contribuire alla continuità della manovra avanzata.





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