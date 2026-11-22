Mario Nicolae ripercorre il percorso di Oliver Provstgaard, dal Vejle alla Lazio, e ritiene che il difensore potrebbe fare bene anche all’Inter, club al quale viene accostato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Il dirigente, che oggi lavora al Rapid Bucarest, racconta la fiducia data al danese quando era un giovane dell’accademia e le tappe che lo hanno portato al trasferimento in biancoceleste.

Nicolae aveva già definito Provstgaard «un vero gioiello pronto al grande salto». Ora ricorda il progetto costruito attorno a lui, l’offerta della Lazio e il ruolo avuto dai suoi agenti nell’operazione.

Il ritiro con il Vejle dopo l’infortunio

Nicolae incontrò Provstgaard al Vejle, in Danimarca. Il dirigente ripercorre i suoi primi mesi nel club e la preparazione del ritiro: «Quando sono arrivato la squadra era ultima in classifica in Danimarca, a dicembre. Ci stavamo organizzando per il ritiro ad Antalya in Turchia, stavamo facendo la rosa di chi sarebbe venuto con noi. Ero nuovo, ho sentito tante opinioni tra proprietà e staff sui giocatori interessanti, quelli con cui proseguire. Mi hanno accennato di Oliver che in quel momento era giovane, veniva dall'accademia ma arrivava dai problemi ai crociati e non giocava da mesi».

Nonostante l’infortunio e i mesi senza giocare, le qualità del difensore convinsero Nicolae a portarlo in Turchia: «Però era giovane, di prospettiva, fisicamente molto interessante e intelligente. Mi è sembrato giusto portarlo subito in ritiro con noi. Ho iniziato a conoscerlo e ho rinnovato subito il suo contratto!»

La scelta di coinvolgerlo nel ritiro fu dunque il primo passo di un percorso che, secondo Nicolae, richiedeva fiducia e lavoro condiviso. Il dirigente aveva ascoltato le valutazioni interne prima di puntare sul giovane centrale.

Il progetto Provstgaard e la cessione alla Lazio

Il successivo cambio di allenatore diede continuità al progetto sul difensore. Nicolae racconta: «A marzo abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso un tecnico croato molto giovane come Ivan Prelec, che aveva esperienza nell'accademia della Dinamo Zagabria e quindi coi ragazzi. Gli ho accennato il progetto Provstgaard, lì siamo retrocessi ma Oliver ha esordito tra i pro in Serie A. Il secondo anno siamo tornati subito su, vincendo la Serie B danese con lui titolarissimo».

Nicolae sottolinea che non si trattò soltanto di credere nelle qualità del giocatore. «Non ho solo avuto fiducia e visione su Provstgaard ma c'è stato anche un progetto con lui, con allenatore e proprietà, abbiamo detto che era un prospetto della società con cui c'era da lavorare per creare un prodotto per una grande lega europea. Gli abbiamo dato fiducia anche quando, e capitava poche volte, non giocava bene», spiega.

Al lavoro del club si aggiunse quello di Oliver. Nicolae ne ripercorre i progressi, dall’Under 21 e dalla fascia di capitano della selezione giovanile fino al posto da titolare nella massima serie danese. Ricorda anche la cessione, avvenuta nella settimana in cui il Vejle fu venduto, e la propria successiva partenza: «Ha lavorato come un pazzo: è arrivato in Under 21, poi è stato capitano dell'Under, in Serie A poi ha giocato chiaramente da titolare. Poi siamo riusciti a venderlo alla Lazio proprio nella settimana in cui il club è stato poi venduto e poi sono andato via anche io… La Lazio ha fatto la miglior offerta, c'era il Pisa con un'offerta ufficiale e anche altri club. Tramite i suoi agenti, che avevano già Isaksen alla Lazio, è stata un'operazione importante e chiaramente questo è stato un fattore». La Lazio presentò l’offerta migliore; il Pisa ne aveva formulata una ufficiale e c’erano anche altre società interessate.

Nel percorso al Vejle fu importante anche Raul Albentosa, capitano spagnolo della squadra. Nicolae collega l’ambizione di Provstgaard al sostegno ricevuto dal compagno: «Ha sempre voluto crescere, ha sempre voluto arrivare in un top club nel Mondo. Al Vejle abbiamo fatto grandi cose insieme, è stata l'esperienza perfetta per lui. E' cresciuto al fianco del nostro capitano spagnolo, Raul Albentosa, che è stato un fratello per lui. Oltre 100 presenze in Liga e lo ha guidato passo dopo passo in questo progetto di due anni e mezzo».

Per Nicolae, Midtjylland e Copenhagen avrebbero rappresentato un salto importante ma interno al calcio danese. Riteneva invece Provstgaard pronto per una grande squadra anche fuori dalla Danimarca: «Era già pronto per andare in un top club. Poteva andare al Midtjylland, al Copenhagen, ma sarebbe stato solo un salto di livello interno anche se molto importante. Dal Vejle alla Lazio è stato il grande salto, chiaramente, ma sì, era già pronto. L'Italia ha sempre apprezzato i giocatori scandinavi, non è un caso che ci abbiano pensato. Per me vederlo in prima pagina su un grande quotidiano è un grande orgoglio».

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