Conferenza Allegri: "Rispetto a quelle che erano delle aspettative ci sono delle difficoltà..."

Il mister Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'incontro Napoli-Lazio.

Allegri in conferenza

Oggi siamo stati più ordinati. Nel primo non riuscivamo a prendere le contromisure tra Tavares e Noslin, poi abbiamo fatto meglio. Potevamo essere meno frenetici, ma siamo stati travolti dagli eventi. Abbiamo avuto delle situazioni importanti. Lang? È un ragazzo che ha delle qualità importanti, oggi ha fatto una buona prestazione. Deve crescere come tanti altri, sapendo che ogni pallone può essere decisivo. Nel secondo tempo ha messo dei buoni cross e siamo stati più pericolosi.

Per esperienza e per carattere, credo che a tutte le problematiche c'è una soluzione. Il possibile lo dovremmo fare, l'impossibile è difficile. I ragazzi stanno facendo tutto quello che è nelle sue caratteristiche in un momento di difficoltà. Poi ci mancano dei ragazzi, sia in partita che durante gli allenamenti. Ora abbiamo la sosta, ci saranno tre rientri e poi dopo vedremo. Col presidente ci parlo, credo che anche lui abbia chiara la realtà delle cose. Rispetto a quelle che erano delle aspettative ci sono delle difficoltà.