Lazio-Monza, Isaksen nel pre: "Gara importante, soprattutto dopo la sosta. Classifica?..."

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Monza.

Isaksen a LSC

Oggi è una gara importante per noi e non vedo l'ora di giocare qua, soprattutto dopo la sosta nazionali. Abbiamo fatto un bel lavoro in queste settimane quindi siamo pronti.

La Nazionale mi dà fiducia, tornare da lì è bello però voglio dare tutto specialmente oggi. Sono molto grato al mister che mi dà fiducia quindi voglio dare tutto alla squadra e ai tifosi.

Continuità? Sto lavorando per questo e voglio imparare e migliorare ogni giorno e oggi è una grande possibilità per farlo.



Isaksen a Dazn