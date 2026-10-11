Lazio-Monza, Isaksen nel pre: "Gara importante, soprattutto dopo la sosta. Classifica?..."

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Monza

Michelle De Angelis /
Isaksen
Isaksen - Fraioli

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Monza.

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Isaksen a LSC

Oggi è una gara importante per noi e non vedo l'ora di giocare qua, soprattutto dopo la sosta nazionali. Abbiamo fatto un bel lavoro in queste settimane quindi siamo pronti.

La Nazionale mi dà fiducia, tornare da lì è bello però voglio dare tutto specialmente oggi. Sono molto grato al mister che mi dà fiducia quindi voglio dare tutto alla squadra e ai tifosi.

Continuità? Sto lavorando per questo e voglio imparare e migliorare ogni giorno e oggi è una grande possibilità per farlo.


Isaksen a Dazn

Ancora è presto per guardare la classifica, prendiamo una gara alla volta poi vediamo più avanti.

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