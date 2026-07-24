Avviati i dialoghi con la Fiorentina: la Lazio valuta Brescianini e Fabbian

I profili che interessano alla Lazio

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio è in cerca di un centrocampista. Il club guarda in casa dei Viola, ha già avviato i contatti con la Fiorentina. Nel mirino della squadra ci sono due profili: Marco Brescianini e Giovanni Fabbian. Erano già stati seguiti in passato e uno dei due potrebbe arrivare con la formula del prestito.

Sempre con i Viola, negli scorsi giorni, si era sfiorato un discorso legato a Nuno Tavares, anche se non c'è stata una vera trattiva con il portoghese. Per il momento c'è l'interesse della Lazio per i due centrocampisti della Fiorentina.

Brescianini e Fabbian

Brescianini, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan e ha vestito, durante la sua carriera, anche le maglie di Monza, Frosinone, Cosenza e Atalanta. Con il club bergamasco, a gennaio 2025, segna il suo primo gol in UEFA Champions League contro lo Sturm Graz. Il secondo profilo valutato dalla Lazio, per il centrocampo, è il classe 2003, Giovanni Fabbian. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Padova, per poi passare all'Inter. In seguito venne ceduto in prestito alla Reggina, l'allenatore del club era Filippo Inzaghi. All'età di venti anni debutta in Serie A con il Bologna, che lo aveva acquistato a titolo definitivo. Con i rossoblù ha anche vinto la Coppa Italia nel 2025: successo storico per il Bologna che conquista il trofeo dopo 51 anni.