Amorim: "Con la passione e l'impegno a volte si possono superare certi problemi..."

Amorim, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita di domani contro la Lazio all'Olimpico. Ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso.

Per quanto riguarda la partita di domani, affronteremo un avversario molto aggressivo, con un'identità chiara e precisa per quanto riguarda la costruzione a 4, con 3 Centrocampisti. Davide Frattesi è stato un'acquisto molto azzeccato, è molto aggressivo negli ultimi trenta metri. Una squadra che si sentirà molto a suo agio, che sarà molto fiduciosa, forte di tre vittorie. La Lazio aveva perso in Coppa Italia e poi ha iniziato la stagione in Campionato facendo tre vittorie. Sarà una Lazio con il pieno di fiducia ma noi siamo preparati per questa sfida.