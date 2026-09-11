Amorim: "Con la passione e l'impegno a volte si possono superare certi problemi..."
"Una squadra che si sentirà molto a suo agio, che sarà molto fiduciosa, forte di tre vittorie..."
Amorim, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita di domani contro la Lazio all'Olimpico. Ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso.
Sulla partita di domani
Per quanto riguarda la partita di domani, affronteremo un avversario molto aggressivo, con un'identità chiara e precisa per quanto riguarda la costruzione a 4, con 3 Centrocampisti. Davide Frattesi è stato un'acquisto molto azzeccato, è molto aggressivo negli ultimi trenta metri. Una squadra che si sentirà molto a suo agio, che sarà molto fiduciosa, forte di tre vittorie. La Lazio aveva perso in Coppa Italia e poi ha iniziato la stagione in Campionato facendo tre vittorie. Sarà una Lazio con il pieno di fiducia ma noi siamo preparati per questa sfida.
Su Gattuso
Secondo me questa immagine è importante per il Milan in questo momento: il talento non è tutto. La passione e l'aggressività sono doti importanti. Bisogna rispondere in campo con queste qualità. Con la passione e l'impegno a volte si possono superare certi problemi, facendo leva su queste qualità. Gattuso è un ottimo esempio da quel punto di vista.