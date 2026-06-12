La lettera di Roberto Rambaudi: "Occorre un dialogo diretto. È necessario fare un bagno d'umiltà"

Di seguito la lettera di Andrea Agostinelli pubblicata questa mattina sulle colonne de Il Tempo.

Caro direttore, siamo ad un punto di non ritorno e questo sto ormai è evidente. Le chiacchiere stanno a zero, serve un confronto. Le strade percorribili sono due: o si va avanti in maniera migliore, ravvicinando il popolo biancoceleste e utilizzando una strategia che possa far tornare competitivo il club, oppure è bene fare un passo indietro. Il rapporto società-tifosi è logoro, dispiace aver perso quell'entusiasmo che c'era anche in tempi recenti, con i bambini allo stadio e l'Olimpico pieno.

Adesso occorre un dialogo diretto, una conferenza stampa con tutte le componenti coinvolte. Ciò che manca alla società Lazio è il rapporto con gli altri, è la mancanza di rispetto nel porsi. Chiaro, il presidente Lotito è soggetto a critiche e giudizi ma è il suo ruolo che impone questo, anche se non va tralasciato ciò che di buono ha fatto. Deve ricominciare facendo un bagno d'umiltà, attraverso un confronto chiaro, sincero, che parte dal cuore.

Serve guardarsi negli occhi, parlare, chiarire, interagire di persona. Sentire. Percepire. L'amore e la passione sono alla base di tutto, in tutti i campi. Specialmente in questo. Sono deluso. Ho avuto l'illusione che qualcosa potesse cambiare, ma qui l'empatia è pari a zero. Serve, ripeto, una conferenza stampa per mettersi in discussione, per mettere sul tavolo pregi e difetti di questa gestione.