Infantino ironizza sull'Italia e il Mondiale a 64 squadre

Infantino e l'ipotesi del Mondiale a 64 nazionali

Gianni Infantino, intervenuto ai microfoni di CazéTV parlando dell'Italia, ha commentato con tono ironico il possibile ampliamento del Mondiale.

"Vedremo come si svilupperà questo Mondiale con 48 nazionali. È evidente che si tratta di una competizione enorme. Abbiamo già valutato anche la possibilità di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora più Paesi possibile. La proposta è stata sottoposta al Consiglio FIFA, ma prima concentriamoci su questa prima edizione con 48 nazionali."

La battuta sull'Italia e la qualificazione ai Mondiali

Nel corso dell'intervento, il numero uno della FIFA ha poi scherzato sulla situazione degli Azzurri nelle qualificazioni alla massima competizione internazionale.

"Magari con 64 squadre l'Italia riuscirebbe a qualificarsi... Potremmo persino portarle a 208 e vedere se riuscirà a qualificarsi."

Le parole di Infantino hanno rapidamente attirato l'attenzione degli appassionati, soprattutto per il riferimento alle recenti difficoltà dell'Italia nel percorso verso il Mondiale.