Miro Klose a Roma, lo scatto con lo chef laziale Di Iorio

Miroslav Klose ha fatto tappa a Roma. A raccontare il passaggio dell’ex attaccante della Lazio nella Capitale è una foto condivisa su Instagram da Giuseppe Di Iorio, chef dell’Aroma e grande tifoso biancoceleste. Lo scatto riporta Miro nella città in cui ha giocato per cinque stagioni, mentre in Germania la sua squadra è in piena corsa per la promozione.

Klose all’Aroma, la foto con lo chef Giuseppe Di Iorio

La tappa romana di Klose è all’Aroma, il ristorante stellato sulla terrazza di Palazzo Manfredi, di fronte al Colosseo. A condividere la foto con il campione del mondo del 2014 è stato proprio Di Iorio, che firma la cucina del ristorante e per il quale l’incontro aveva un significato particolare da tifoso della Lazio.

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