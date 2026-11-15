Salvini scherza su Lotito: «Forza Lazio, a prescindere dai presidenti»

Matteo Salvini ha scherzato su Lotito durante una visita al gazebo della Lega Giovani a Ponte Milvio, a Roma. Secondo quanto riportato da B-Lab Live!, Parlando di calcio con i ragazzi presenti, il leader della Lega ha salutato un tifoso biancoceleste con un «Forza Lazio» accompagnato da una battuta sui presidenti.

La foto di gruppo e il tifo per il Milan

Lo scambio è iniziato durante la foto di gruppo con il nuovo simbolo “Lega – Italia Federale”. Il vicepremier ha chiesto ai presenti di gridare «Forza Milan», tra le risate. Alcuni hanno risposto proponendo invece «Forza Roma».

La domanda su Lotito e l’incontro con un laziale

A quel punto il ministro dei Trasporti ha domandato se ci fosse «qualcuno per Lotito». Dopo i borbottii dei presenti, è stato Salvini a esclamare «Forza Lazio». Uno dei ragazzi si è avvicinato per dirgli di essere laziale: «Resisti ragazzo», gli ha risposto il leader della Lega, dandogli il cinque.

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