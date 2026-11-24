La Coppa Italia potrebbe cambiare volto nelle prossime tre stagioni. Nel nuovo bando per i diritti audiovisivi pubblicato dalla Lega Serie A, con scadenza al 14 dicembre, compaiono infatti due diverse formule pensate per rilanciare un torneo spesso snobbato fino alle fasi finali. A scegliere quale adottare sarà il mercato televisivo: prevarrà il format legato all'offerta economica più alta ricevuta dai broadcaster, con il via libera dell'Assemblea.

Il Format "A": continuità, formula attuale e base d'asta

La prima opzione, il Format "A", conferma l'impianto attuale della competizione con 44 squadre al via. Prevede solo 4 club di Serie C nel turno preliminare e l'ingresso delle prime otto classificate della passata Serie A direttamente dagli ottavi di finale con il vantaggio di giocare in casa. Sul piano economico, la Lega ha fissato una richiesta minima di 54 milioni di euro a stagione, pari a 162 milioni complessivi nel triennio. Una soluzione già collaudata che mantiene stabile la struttura del torneo e il relativo valore d'asta per le emittenti interessate.

Il Format "B": 56 squadre, semifinali secche e diritti TV

Il Format "B" allargherebbe il torneo a 56 squadre, portando a 16 i club di Serie C con priorità alle Seconde Squadre (Under 23) di Serie A. Tutte partirebbero subito tranne le prime otto di Serie A (dai sedicesimi), con 24 sfide secche al primo turno, possibili incroci immediati tra A e C e l'ipotesi del sorteggio per il fattore campo. Anche le semifinali sarebbero in gara secca, aggiungendo un turno senza aumentare le gare per le finaliste, mentre le Under 23 non potrebbero affrontare le rispettive Prime Squadre se non in finale. Qui la base d'asta sale a 61 milioni annui (183 milioni nel triennio), trasformando il format in una leva commerciale per i broadcaster.