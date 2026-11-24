La Lega Calcio Serie A ha ufficialmente approvato e reso pubblico il bando per i diritti audiovisivi della Supercoppa Italiana sul territorio italiano per il triennio 2027/28, 2028/29 e 2029/30, disegnando un quadro che lega strettamente aspetti sportivi e ritorni economici. Il primo cambiamento strutturale è la separazione della Supercoppa dalla Coppa Italia nella vendita dei diritti, una scelta che dà alla competizione un percorso commerciale autonomo per i prossimi tre anni.

Sponsor e diretta TV

Per chi si aggiudicherà i diritti televisivi, la novità principale è la possibilità esclusiva di acquistare anche il pacchetto di title sponsorship legato al torneo. Non è fissato un prezzo minimo di partenza: le emittenti dovranno formulare una propria offerta economica, indicando anche un corrispettivo aggiuntivo in caso di formula a quattro squadre. Chi otterrà questo abbinamento potrà legare il proprio nome alla competizione e al premio per il migliore in campo, oltre a ottenere visibilità a bordocampo, sul trofeo e sulla patch applicata alla manica destra delle maglie delle squadre partecipanti. Sul fronte della trasmissione, le eventuali semifinali potranno andare in onda anche a pagamento, mentre per la finale restano fermi gli obblighi di diffusione in chiaro previsti dalla normativa sugli eventi di particolare rilevanza sociale.

Gara secca o Final Four: cifre, date e il nodo della sede

Sul piano del calendario, la Lega cercherà un'intesa con il licenziatario per stabilire il periodo di svolgimento del torneo, ma si riserva comunque l'ultima parola se non si dovesse raggiungere un accordo. Come criterio base il bando riporta la Supercoppa alla formula tradizionale della gara secca tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia, fissando un prezzo minimo di 8 milioni di euro a stagione (24 milioni complessivi nel triennio). Resta però aperta la strada della Final Four: la Lega può scegliere a propria discrezione di attivarla in una o più stagioni del bando, con le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa Italia (e l'eventuale ripescaggio di terza e quarta in Serie A), incassando in quel caso 7 milioni di euro in più per ciascuna edizione. A pesare sulla decisione tra finale a due o a quattro sarà soprattutto la sede, dato che resta la possibilità di giocare sia in Italia sia all'estero.