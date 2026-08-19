Accordo in chiusura per Josip Sutalo: prestito fissato a 3 milioni di euro

Il classe 2000 è il preferito per la difesa della Lazio

Josip Sutalo è il preferito di Gattuso per sostituire Gila in difesa. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, la Lazio ha trovato l'accordo con l'Ajax, che aveva acquistato il calciatore nel 2023 pagando 20 milioni di euro. Il 26enne croato è molto vicino ad arrivare in Italia sulla base di un prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo, se si dovessero verificare determinate condizioni.

Sutalo è cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, il suo esordio in prima squadra è avvenuto nel 2019 agli ottavi di finale di Coppa di Croazia. Ha esordito, inoltre, con la Nazionale maggiore in Nation League nel 2022. Ha messo la sua firma anche nel Mondiale 2026, partendo titolare in tutte e quattro le partite giocate dalla Nazionale Croata.

Daniele Rugani, classe 1994

Secondo quanto riportato da Il Messagero, è stato offerto anche Daniele Rugani, in uscita dalla Juventus. La proposta non convince particolarmente il tecnico della Lazio, ma l'eventuale partenza di Alessio Romagnoli potrebbe aprire un posto in difesa.