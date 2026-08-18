Pedullà: "Nuovi dialoghi tra la Lazio e Sebastiano Esposito. Dipende da…"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi dialoghi tra la Lazio e Sebastiano Esposito

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Esposito - Depositphotos
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Continua la ricerca dell'attaccante da parte della Lazio. Sul tavolo restano Pinamonti e Icardi, ma spunta un nuovo nome.

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Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati nuovi dialoghi tra la Lazio e Sebastiano Esposito. L'affare dipende da un'uscita di Boulaye Dia. Sull'attaccante del Cagliari ci sono anche Torino e Napoli.

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