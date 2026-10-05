Soncin: "Durante viene alternata a Como, ma lo scorso anno è stata titolare alla Lazio..."

Andrea Soncin è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima partita che giocheranno le Azzurre contro la Bielorussia, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale. Il match è in programma il 9 ottobre alle ore 18:15.

Le parole di Soncin

Sono stati quattro mesi in giro per tutto il mondo, le ragazze hanno ampliato il loro raggio d'azione per arrivare al meglio. Abbiamo molta fiducia vedendo come sono focalizzate le ragazze, al di là del contesto che troveremo. L'obiettivo è quello di creare squadra e avere l'energia giusta. Sentire tutto questo affetto intorno a noi ci permette di creare l'ambiente ottimale per creare la squadra. C'è attenzione a quello che fanno le altre nazionali, ma siamo concentrati sul nostro percorso.

Sulle convocazioni

Le convocazioni sono fatte secondo i meriti sul campo. Ci sono tante ragazze giovani su cui abbiamo fiducia per il futuro. Il campo determina le scelte, c'è massima fiducia in tutte le ragazze presenti in ritiro. In passato, a parte Laura, non giocava quasi nessuna titolare nei propri club, mentre ora la questione è diversa. Durante viene alternata a Como, ma lo scorso anno è stata titolare alla Lazio.

In vista della partita