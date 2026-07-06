Calciomercato Lazio, Gattuso attende un attaccante: Andrea Pinamonti nel mirino. I dettagli

​La Lazio ha una sola vera ossessione per questa sessione di mercato: trovare un centravanti, assente nella stagione appena terminata. Il mister Gattuso è stato chiaro, vuole una squadra che giochi proiettata in avanti e che schiacci gli avversari nella loro area, ma per farlo serve uno di quei calciatori che in area di rigore sente l'odore del gol.

​Le idee di Gattuso per l'attacco

Il tecnico sta tentando di lavorare sulla rosa biancoceleste attuale: sta provando a rilanciare Dia, mentre vede Noslin più efficace da esterno o sulla trequarti. La società crede ancora molto in Ratkov, ma è evidente che serva qualcosa in più. Gattuso ha bisogno di una certezza, di un bomber su cui poter contare per sbloccare le partite più complicate.

​Il nodo Pinamonti

​Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i profili monitorati c'è Andrea Pinamonti, il cui nome è stato fatto girare dal suo agente. Al momento, però, la distanza è tanta. Infatti, il Sassuolo chiede 20 milioni per l'acquisto, una cifra che per la dirigenza biancoceleste è decisamente fuori budget, vista l'idea di non superare i 10. Senza contare l'ingaggio da 2,5 milioni netti: una cifra che complica ancora di più l'affare.