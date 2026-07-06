Calciomercato Lazio, Gattuso attende un attaccante: Andrea Pinamonti nel mirino. I dettagli
Il mercato estivo è iniziato da qualche giorno e il mister Gattuso attende un attaccante, ruolo per il quale è spuntato anche il nome di Andrea Pinamonti
La Lazio ha una sola vera ossessione per questa sessione di mercato: trovare un centravanti, assente nella stagione appena terminata. Il mister Gattuso è stato chiaro, vuole una squadra che giochi proiettata in avanti e che schiacci gli avversari nella loro area, ma per farlo serve uno di quei calciatori che in area di rigore sente l'odore del gol.
Le idee di Gattuso per l'attacco
Il tecnico sta tentando di lavorare sulla rosa biancoceleste attuale: sta provando a rilanciare Dia, mentre vede Noslin più efficace da esterno o sulla trequarti. La società crede ancora molto in Ratkov, ma è evidente che serva qualcosa in più. Gattuso ha bisogno di una certezza, di un bomber su cui poter contare per sbloccare le partite più complicate.
Il nodo Pinamonti
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i profili monitorati c'è Andrea Pinamonti, il cui nome è stato fatto girare dal suo agente. Al momento, però, la distanza è tanta. Infatti, il Sassuolo chiede 20 milioni per l'acquisto, una cifra che per la dirigenza biancoceleste è decisamente fuori budget, vista l'idea di non superare i 10. Senza contare l'ingaggio da 2,5 milioni netti: una cifra che complica ancora di più l'affare.