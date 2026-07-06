Calciomercato Lazio, nuovi colpi, difesa e cessioni: ecco la strategia del club

Con la finestra di mercato che si è aperta da qualche giorno, la dirigenza biancoceleste sta riflettendo su come rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione.

Cambi in difesa

​Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per quanto riguarda il pacchetto arretrato, la società valuterà attentamente Provstgaard durante il ritiro estivo, sperando anche nel pieno recupero di Patric e Gigot dopo gli stop fisici. L'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto resta Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, ma per chiudere l'operazione la Lazio deve prima sfoltire la rosa: il tentativo decisivo, infatti, arriverà solo dopo aver completato alcune cessioni.

La situazione Tavares

​Il mercato in uscita resta caldo, con la posizione di Nuno Tavares ancora in bilico. Il Porto continua a monitorare con interesse il calciatore, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di fare sconti: la dirigenza biancoceleste ha fissato il prezzo e lascerà partire l'esterno solo di fronte a un'offerta concreta di almeno 20 milioni.