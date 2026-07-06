Calciomercato Lazio, nuovi colpi, difesa e cessioni: ecco la strategia del club
Ecco la strategia del club biancoceleste per rivoluzionare la rosa tra nuovi acquisti, reparto arretrato e cessioni
Con la finestra di mercato che si è aperta da qualche giorno, la dirigenza biancoceleste sta riflettendo su come rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione.
Cambi in difesa
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per quanto riguarda il pacchetto arretrato, la società valuterà attentamente Provstgaard durante il ritiro estivo, sperando anche nel pieno recupero di Patric e Gigot dopo gli stop fisici. L'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto resta Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, ma per chiudere l'operazione la Lazio deve prima sfoltire la rosa: il tentativo decisivo, infatti, arriverà solo dopo aver completato alcune cessioni.
La situazione Tavares
Il mercato in uscita resta caldo, con la posizione di Nuno Tavares ancora in bilico. Il Porto continua a monitorare con interesse il calciatore, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di fare sconti: la dirigenza biancoceleste ha fissato il prezzo e lascerà partire l'esterno solo di fronte a un'offerta concreta di almeno 20 milioni.