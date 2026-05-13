Nonostante l'amarezza per il trofeo sfumato, il popolo laziale non dimentica il suo fuoriclasse. Al triplice fischio, Pedro si dirige con gli occhi lucidi verso la Curva Nord per l'ultimo saluto, ricevendo un applauso scrosciante che copre la delusione della sconfitta. È il riconoscimento alla carriera e all'uomo: con lo striscione “Grazie Campione” i tifosi lo ringraziano per aver lottato fino all'ultimo secondo, tributandogli un omaggio commosso che va oltre il punteggio sul tabellone. La Spagna lo aspetta, ma l'affetto dell'Olimpico resta un legame indissolubile.

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​I numeri di una leggenda: cinque stagioni da protagonista

​Arrivato nell’estate del 2021, Pedro chiude la sua esperienza romana con un bilancio che parla di classe e longevità. In questa stagione 2025/26, nonostante i 38 anni, ha collezionato ben 27 presenze in Serie A condite da 4 gol e 2 assist, dimostrandosi ancora decisivo. Complessivamente, la sua avventura alla Lazio supera le 150 presenze totali tra campionato e coppe, con oltre 25 reti messe a segno. Numeri che testimoniano l'impatto di un giocatore capace di segnare in tutte le competizioni e di diventare un leader silenzioso, pronto ora a riabbracciare la sua Spagna dopo aver lasciato un vuoto tecnico e umano nel club biancoceleste.