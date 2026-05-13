Esclusiva | Mudingayi: "Chivu incredibile. Servirà una Lazio al 100%. Vincere sarebbe..."

Le dichiarazioni in esclusiva di Gaby Mudingayi ai microfoni di Laziopress.it

Ginevra Sforza /
Photo by Jasper Juinen/Getty Images via Onefootball
Photo by Jasper Juinen/Getty Images via Onefootball

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter riporta alla mente ricordi ed emozioni anche per Gaby Mudingayi, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di conoscere da vicino entrambe le società.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

In esclusiva ai microfoni di Laziopress.it, l'ex centrocampista ha analizzato passato e presente, con uno sguardo rivolto alla sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Tra aneddoti e ricordi delle esperienze vissute tra Roma e Milano, Mudingayi ha condiviso anche le sue considerazioni sul momento attuale delle due compagini e sulle possibili chiavi della finale.

Dopo diverse esperienze in Serie A, tra cui Lazio e Bologna, nel 2012 sei passato all’Inter. Che ricordi hai di quel periodo, considerando anche il pesante infortunio che ha condizionato la tua prima stagione? E qual è il momento che conservi più volentieri con la maglia nerazzurra?

Dopo anni di duro lavoro facendo bene a Bologna, Torino e alla Lazio, finalmente è arrivata l’opportunità di indossare la maglia dell’Inter. Purtroppo, dopo solo cinque mesi, ho subito un grave infortunio. È stato per me un colpo davvero duro, perché volevo dimostrare di poter dare una mano e essere un giocatore da Inter. Tuttavia,  devo dire che ho vissuto tanti momenti belli, ma soprattutto essere all’Inter.

Mudingayi
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball

Qual è stata, secondo te, la differenza più grande tra l’ambiente della Lazio e quello dell’Inter?

Sono due grandi squadre, anche se ovviamente gli obiettivi sono diversi. L'Inter lotta sempre per vincere tutto, mentre la Lazio è una squadra che cerca di stare sempre il più in alto possibile in classifica, perché è una piazza che deve stare al vertice.

Alla Lazio hai condiviso lo spogliatoio con grandi giocatori come Di Canio, Inzaghi, Peruzzi, Tommaso Rocchi e altri. Hai un compagno a cui sei rimasto particolarmente legato? E c’è un aneddoto che ricordi con piacere di quel periodo?

Sì, sono molto legato a Ousmane Dabo, ma con tutti ho un ottimo rapporto, perché mi hanno aiutato tutti quando sono arrivato alla Lazio.

Mudingayi
Photo by New Press/Getty Images via Onefootball

Durante la tua esperienza all’Inter hai anche giocato insieme a Cristian Chivu. Che impatto ti fa il suo percorso, soprattutto dopo il recente scudetto conquistato?

Ho avuto la fortuna di giocatore con Chivu e devo dire che è una grande persona. Come giocatore lo conosciamo tutti, ma come allenatore non me lo aspettavo: è incredibile, sta facendo un lavoro eccellente. Si è meritato lo Scudetto perché ha lavorato e ha trovato l’equilibrio giusto in un spogliatoio di grandi campioni.

Per quanto riguarda la Lazio, come valuti il lavoro di Maurizio Sarri fino a questo momento? Pensi che una possibile vittoria in Coppa Italia possa incidere sul suo futuro? Lo vedresti ancora sulla panchina biancoceleste oppure pensi che possa lasciare la Lazio a fine stagione?

Credo che ci siano state un po' di difficoltà all’inizio, ma piano piano la Lazio ha iniziato a prendere forma. Ora ha una bella possibilità di vincere un trofeo che, secondo me, può essere di grande aiuto per il futuro.

Nell’ultima sfida di campionato tra Lazio e Inter, la prestazione biancoceleste è stata al di sotto delle aspettative. Come hai letto quella partita e su cosa dovrebbe puntare Sarri in vista della finale? E, secondo te, chi potrebbe essere l’uomo decisivo del match?

Credo che in una partita così bisogna essere al 100% se si vuol fare bene e vincere, perché hai di fronte una squadra di altissima qualità. Sarà importante soprattutto il mister, perché lui vede i suoi giocatori tutti i giorni in allenamento.

Hai vissuto tre stagioni alla Lazio e conosci bene cosa significa giocare spinti dal tifo biancoceleste. Quanto pesa l’assenza dei tifosi in partite del genere? E pensi che la loro presenza possa davvero fare la differenza in una finale come quella di mercoledì?

Pesa tantissimo nel calcio, la tifoseria è molto importante. Giocare senza (tifosi, ndr), secondo me, è qualcosa di penalizzante.

Coppa Italia, quanto vale la vittoria? I premi per Lazio e Inter
Caos Sport a Roma: richiesto uno slittamento dell'orario della Finale ATP 1000. La situazione