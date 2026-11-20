Finita la pausa per le Nazionali, il campionato riprende con la dodicesima giornata: domani Lazio e Lecce si sfidano all'Olimpico alle 15:00. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha scelto i 26 giocatori per la partita.

La lista dei convocati

Portieri: Bleve, Borbei, Falcone.

Difensori: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Danilo Veiga.

Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

Attaccanti: Paco Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

Squalificati, diffidati e infortunati

Sul fronte disciplinare non ci sono squalifiche né diffidati. Per quanto riguarda gli infortunati, Ilić è fermo per una lesione miotendinea al retto femorale sinistro con interessamento parziale del tendine, mentre Pierotti è out dopo l'operazione per la frattura del malleolo mediale destro.