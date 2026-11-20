Lazio-Lecce, i convocati di Di Francesco per la dodicesima giornata
Rientrano Monteiro e Berisha in vista del match contro i biancocelesti, restano fuori Perotti e Ilic
Finita la pausa per le Nazionali, il campionato riprende con la dodicesima giornata: domani Lazio e Lecce si sfidano all'Olimpico alle 15:00. L'allenatore Eusebio Di Francesco ha scelto i 26 giocatori per la partita.
La lista dei convocati
Portieri: Bleve, Borbei, Falcone.
Difensori: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Danilo Veiga.
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.
Attaccanti: Paco Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.
Squalificati, diffidati e infortunati
Sul fronte disciplinare non ci sono squalifiche né diffidati. Per quanto riguarda gli infortunati, Ilić è fermo per una lesione miotendinea al retto femorale sinistro con interessamento parziale del tendine, mentre Pierotti è out dopo l'operazione per la frattura del malleolo mediale destro.