Kean resterà fuori per qualche mese. Secondo quanto riportato da Onefootball, Fàbregas lo ha detto nella conferenza stampa di presentazione di Como-Cagliari, parlando anche del forte spavento vissuto dal giocatore e di un’ambulanza. Il tecnico ha poi rivolto un elogio a Pisacane, .

La previsione di Fàbregas su Kean

Sui tempi dello stop, Fàbregas ha dichiarato: «Kean starà fuori qualche mese». È la previsione espressa dal tecnico prima della partita contro il Cagliari.

Lo spavento e il riferimento all’ambulanza

Sul tema ha fatto chiarezza Fabregas: "Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di due-tre settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata a prenderlo l'ambulanza, pensavamo fosse qualcosa di serio".

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