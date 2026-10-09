Lazio-Monza, Noslin guadagna spazio: i nodi nell’analisi di Petrucci

Noslin partirà titolare contro il Monza. A indicarlo è Petrucci di Sky Sport, intervenuto in diretta su Radio Laziale per fare il punto sulla Lazio in vista della ripartenza. Pinamonti, ha spiegato, non è ancora al meglio della condizione e al momento si trova dietro a Noslin nelle gerarchie.

Noslin dal primo minuto, Pinamonti cerca la condizione

Petrucci ha richiamato il dibattito sul ruolo di Noslin: a suo giudizio, l’attenzione si è concentrata a lungo sulla sua collocazione in campo senza riconoscere abbastanza la duttilità come un pregio. Domenica, secondo le sue indicazioni, sarà lui a partire dal primo minuto.

Per Pinamonti resta invece centrale il recupero della migliore condizione. Petrucci ha aggiunto che Gattuso lo sta rassicurando per mantenerlo pronto mentalmente, pur considerandolo oggi alle spalle di Noslin.

Le gerarchie in difesa e le assenze precauzionali

Passando ai centrali della Lazio, Petrucci ha proposto questa graduatoria tra i quattro giocatori citati: Provstgaard, Sutalo, Diogo Leite e Doekhi. Contro il Monza, a suo giudizio, dovrebbero partire Provstgaard e Sutalo, con quest’ultimo in vantaggio su Doekhi.

Cancellieri e Marusic sono fuori in via precauzionale, ha spiegato Petrucci, per evitare infortuni più lunghi.

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