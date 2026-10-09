Finita la sosta per le nazionali, La Lazio Primavera tornerà in campo con uno scontro diretto, sabato 10 ottobre alle 15:00. I biancocelesti di Francesco Punzi affronteranno il Bologna di Stefano Morrone per la sesta giornata di Primavera 1. Le due squadre sono divise in classifica da appena un punto: la Lazio Primavera è attualmente quinta con dieci punti, il Bologna invece sesto a nove.

I numeri

In precedenza erano arrivate le vittorie contro Lecce (2-1) e AlbinoLeffe (6-2), intervallate dalla sconfitta interna contro il Parma (0-1). Il bilancio parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 10 gol segnati e 5 subiti.

Ciucci assente

La ripresa avrà anche un significato particolare. Come riportato da La Gazzetta Regionale, Federico Ciucci sarà assente dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi. La sua assenza comporta una revisione della difesa: Avram è candidato alla fascia destra, dove è già stato utilizzato, mentre Pernaselci può agire centralmente. Per l'altra posizione da centrale il ballottaggio coinvolge Touray e Santagostino, con Trifelli possibile terzino sinistro. In mezzo al campo spazio a Galassi e Canali, con Santagostino in mediana. La sosta ha restituito indicazioni positive soprattutto sul fronte offensivo. Serra è tornato in campo nell'amichevole con la prima squadra di Gennaro Gattuso, dopo l'infortunio accusato contro l'AlbinoLeffe. Anche Canali ha avuto modo di mettersi in mostra. Davanti prende forma il tridente Serra-Landi-Eone, con il francese possibile riferimento centrale.

Le probabili formazioni



Bologna (3-5-2):

Franceschelli (Giacomone); Tupec (Igbinigun), De Luca, Jaber; Negri, Zanella, Badori, Krasniqi (Saputo), Trifelli; Lo Monaco, Piro (Toroc).

All. Morrone.

LAZIO (4-3-3):

Pannozzo; Avram, Pernaselci Touray (Santagostino), Trifeli; Santagostino (Milillo), Galassi, Canali; Serra (Ferrante), Landi (Montano), Eone.

All. Punzi.