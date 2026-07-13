La Reggina riparte da Marchionni: al via il piano d'azione per stadio e centro sportivo

La Reggina targata Lotito inizia a delineare il proprio futuro. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Marco Marchionni, reduce da un biennio al timone del Ravenna, è pronto a sedersi sulla panchina amaranto, infatti, la firma sul contratto annuale è attesa entro domani. Il nuovo tecnico, insieme al direttore sportivo, si recherà prossimamente a Reggio Calabria per un sopralluogo, per poi pianificare il prossimo raduno precampionato.

​Il nodo ritiro e le strutture

​Tra i primi compiti della nuova dirigenza c'è la scelta della sede per la preparazione estiva. Come riportato sempre dal quotidiano, al momento, la pista più concreta sembra essere quella di Cucullaro, località situata a Gambarie d'Aspromonte. Prosegue anche la corsa per ristrutturare gli impianti cittadini: dopo l'avvio dei lavori al Granillo, da domani sarà il turno del centro sportivo Sant'Agata, che ha bisogno di alcuni interventi sui due campi principali.

​Interventi urgenti al Granillo

Anche lo stadio Granillo è al centro di un importante piano di riqualificazione. Il recente sopralluogo del sindaco Cannizzaro, insieme ai tecnici comunali, ha permesso di stabilire le priorità d'intervento. Tra le operazioni principali ci sarà la ricostruzione del manto erboso, l'ammodernamento degli spogliatoi e lavori per mettere in sicurezza le transenne, sia all'interno che all'esterno dell'impianto.