Formello Day 1| Comincia l'era Gattuso: al via il primo giorno di ritiro. Le ultime

Ecco tutti gli aggiornamenti live del primo giorno di ritiro della rosa biancoceleste al centro sportivo di Formello

Michelle De Angelis /

Inizia ufficialmente l'era di Gennaro Gattuso, infatti, nel corso di questa mattinata il club biancoceleste ha cominciato il ritiro presso il centro sportivo di Formello,  visibile per i tifosi tramite il canale YouTube.

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Formello Day 1: gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 09:09
Il ritiro della rosa biancoceleste apre ufficialmente le porte, infatti, le aquile iniziano con una fase di attivazione atletica con un circuito predisposto dallo staff del tecnico. Presenti tutti ad eccezione di Cataldi, Isaksen e Furlanetto, che stanno ancora svolgendo piani di recupero differenziati dopo le varie operazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 09:33 
Inizia la prima partita del ritiro 

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 
Una volta terminata la fase di lavoro con il pallone, la rosa inizia il lavoro atletico con le staffette.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00
Si conclude la prima fase di allenamento. Prossimo appuntamento alle ore 18:00 con la seduta del pomeriggio.

Il video 

Nella pagina successiva le foto

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