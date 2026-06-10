Lazio, Rovella e Frattesi: torna l'ipotesi scambio che può cambiare tutto

Rovella riflette sul futuro dopo una stagione difficile

Il periodo più complicato è ormai alle spalle, ma il futuro di Nicolò Rovella alla Lazio non appare più così scontato. A mettere qualche dubbio sul suo percorso in biancoceleste non è il club, bensì lo stesso centrocampista nei primi confronti avuti con Gennaro Gattuso.

Se fino a dodici mesi fa Rovella avrebbe fatto di tutto per restare a Formello, oggi l'eventuale chiamata di una grande squadra potrebbe portarlo a valutare nuove opportunità. Un concetto che avrebbe espresso chiaramente al nuovo tecnico, che lo apprezza fin dai tempi dell'esperienza in Nazionale e che continua a considerarlo un elemento fondamentale del progetto.

Gattuso gli avrebbe garantito un ruolo centrale nella sua nuova Lazio, ma resta da capire se questo sarà sufficiente per allontanare definitivamente i pensieri legati a un possibile addio.

Lazio, torna d'attualità la pista Frattesi

In questo momento Rovella, come riportato da Il Messaggero, necessita soprattutto di serenità dopo una stagione particolarmente tormentata. Prima il brusco stop arrivato nel settembre 2025, poi il tentativo senza successo di risolvere la pubalgia attraverso una terapia conservativa, l'operazione chirurgica, la riabilitazione, il ritorno in campo e infine la nuova frattura scomposta della clavicola riportata all'Unipol Domus dopo uno scontro con il cagliaritano Ze Pedro.

Il centrocampista aveva persino anticipato i tempi di recupero per essere disponibile in Coppa Italia e nel finale di campionato, senza però trovare le soddisfazioni sperate con la maglia biancoceleste. Un aspetto che oggi lo porta a fare alcune riflessioni.

Del resto, già la scorsa estate il giocatore non aveva accolto positivamente l'idea che Claudio Lotito potesse cederlo all'Inter per una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro, oppure inserirlo in uno scambio con Davide Frattesi, nome che, non a caso, era tornato di moda anche durante il mercato di gennaio, prima che emergesse il blocco delle operazioni estive.