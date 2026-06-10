Lazio, Asp Jensen nel mirino: il talento danese può arrivare per 4 milioni

Lazio su Asp Jensen: proseguono i contatti con il Bayern Monaco

Non è casuale che il direttore sportivo Fabiani stia osservando con attenzione un altro promettente talento proveniente dalla Danimarca. Da diverse settimane, infatti, vanno avanti in maniera riservata i dialoghi per Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco, reduce da una stagione di altissimo livello in prestito al Grasshopper, dove ha collezionato 9 reti e 6 assist.

Il giovane danese è cresciuto tra il vivaio del Vejle, lo stesso percorso compiuto da Provstgaard, e quello del Midtjylland, club che ha formato anche Isaksen. Nel maggio del 2024 è arrivato anche il debutto in prima squadra con il Bayern, quando l'allora tecnico Tuchel lo ha schierato sulla fascia destra nel recupero contro il Wolfsburg.

Caratteristiche tecniche e valutazioni della Lazio

Pur essendo un giocatore che predilige il piede destro, Asp Jensen possiede anche un mancino di ottima qualità. Ama attaccare la profondità partendo dagli esterni e, per caratteristiche tecniche e interpretazione del ruolo, ricorda molto Charles De Ketelaere. Per forza nelle progressioni e capacità di strappo, alcuni osservatori lo accostano invece a Josip Iličić.

La sua versatilità rappresenta uno dei principali punti di forza, visto che può essere impiegato anche come esterno offensivo di sinistra. La Lazio potrebbe assicurarsi il suo cartellino con un investimento vicino ai 4 milioni di euro, ma le riflessioni sono ancora in corso.

Gattuso, infatti, dovrà già lavorare sulla crescita di altri giovani prospetti ancora da valorizzare, come Przyborek, acquistato per sei milioni nella sessione invernale, e Ratkov. Per questo motivo il nuovo tecnico biancoceleste sembra orientato a chiedere maggiori garanzie, soprattutto nei reparti dove servono soluzioni immediate e maggiore incisività sotto porta.