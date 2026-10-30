Verso Lazio-Cagliari, Noslin al Match Program: "Sarà una sfida davvero dura..."

Dopo lo straordinario successo a Sassuolo, dove i biancocelesti hanno conquistato altri tre punti chiudendo la partita con un 2-6, la squadra di Gattuso si prepara a scendere nuovamente in campo per sfidare un nuovo avversario. Domenica 1 Novembre alle ore 15:00, infatti, lo stadio Olimpico ospiterà la sfida tra la Lazio e il Cagliari. In vista dell'incontro, valido per la 10a giornata di campionato di Serie A, Tijjani Noslin ha rilasciato alcune dichiarazioni al Match Program.

Le dichiarazioni di Tijjani Noslin

È molto importante quello che sta facendo la squadra, stiamo lavorando bene e giocare tre partite alla settimana ci fa bene perché è lo stesso ritmo che si ha nelle Coppe e in Europa. Questa stagione possiamo concentrarci su ogni singola partita, giornata dopo giornata. Dobbiamo giocarne qualcuna ravvicinata ma non è un problema.

Cagliari? Sarà una partita difficile contro una squadra che è partita bene, all'inizio era tra le prime quattro. Sarà una sfida davvero dura, come quella contro il Parma e come tutte quelle che giochiamo in casa, ma se manteniamo la calma, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo come nelle altre nove sfide, penso che potrebbe andare tutto bene.