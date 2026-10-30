ECCO IL VIDEO COMPLETO | Lazio, pomeriggio horror per sei biancocelesti: la sfida è tutta da vedere
Zaccagni, Cataldi, Rovella, Motta, Provstgaard e Floriani Mussolini protagonisti di un’escape room horror: il video della Lazio.
Halloween 2026, la Lazio sfida Michael Myers: sei biancocelesti in un’escape room da brividi
Sei giocatori della Lazio, un’escape room e una sola missione: sfuggire a Michael Myers. Per Halloween 2026, il Club presenta un contenuto esclusivo, l’unico di questo genere per un club di Serie A.
Questa volta lo spirito di squadra serve per trovare la via d’uscita, risolvere enigmi e affrontare sorprese tutt’altro che rassicuranti. Tra paura, risate e colpi di scena, i tifosi potranno scoprire come se la cavano i biancocelesti in una sfida decisamente diversa dal solito.
Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo?