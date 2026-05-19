Cardone: "Le parole di Lotito sono allarmanti. Sarri? Andrà via. Tra i nomi per sostituirlo..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio, soffermandosi sul futuro della panchina biancoceleste e sul sempre più vicino addio di Maurizio Sarri.
Cardone a Radiosei
Le parole di Lotito sono allarmanti sotto due punti di vista: dal tono usato ancora una volta dimostra che non sta capendo quando sia stratificata la contestazione, mi preoccupa la mancanza di consapevolezza che permetterebbe di migliorarla la situazione; l’altra cosa che mi allarma, è quando parla dei conti e del 2027. Al momento la situazione ambientale è assolutamente prioritaria.
Prosegue l'intervento del giornalista
Sarri andrà via, ma la faccenda sarà lunga. I nomi per sostituirlo? Per Palladino c’è stato un sondaggio, poi in lista ci sono Gattuso, Almeyda e Conceicao, che è un tecnico di spessore che ha vinto tanto col Porto; al momento guadagna 15 milioni l’anno e ha un altro anno di contratto, ma vediamo che succede.