Cardone: "Le parole di Lotito sono allarmanti. Sarri? Andrà via. Tra i nomi per sostituirlo..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio, soffermandosi sul futuro della panchina biancoceleste e sul sempre più vicino addio di Maurizio Sarri.

Le parole di Lotito sono allarmanti sotto due punti di vista: dal tono usato ancora una volta dimostra che non sta capendo quando sia stratificata la contestazione, mi preoccupa la mancanza di consapevolezza che permetterebbe di migliorarla la situazione; l’altra cosa che mi allarma, è quando parla dei conti e del 2027. Al momento la situazione ambientale è assolutamente prioritaria.

Sarri andrà via, ma la faccenda sarà lunga. I nomi per sostituirlo? Per Palladino c’è stato un sondaggio, poi in lista ci sono Gattuso, Almeyda e Conceicao, che è un tecnico di spessore che ha vinto tanto col Porto; al momento guadagna 15 milioni l’anno e ha un altro anno di contratto, ma vediamo che succede.