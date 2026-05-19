Lazio, squalifica per Nicolò Rovella: ecco il verdetto del giudice sportivo

Ecco il verdetto del giudice sportivo in merito alla squalifica di Nicolò Rovella per una manata al volto ai danni del giallorosso Wesley.

Il verdetto del giudice sportivo

Per comportamento non regolare squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 10.000€ Rovella Nicolò (Lazio): per avere, al 25º del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze.

L'episodio

L'episodio chiave è avvenuto al 25º minuto del secondo tempo, quando Rovella ha colpito il giallorosso Wesley on una manata al volto. Per fortuna del giocatore colpito e dello stesso Rovella, il gesto è rimasto senza conseguenze fisiche, evitando così una sanzione ancora più pesante. La Lazio dovrà comunque fare a meno del suo mediano per il prossimo turno di campionato, una perdita pesante per lo scacchiere tattico della squadra.

