Mancini: «Io vinco il Mondiale». Lazio in corsa scudetto, Roma favorita
Il ct considera l’Inter la squadra più forte e ricorda di essersi pentito subito della scelta di andare in Arabia Saudita.
Roberto Mancini vede la Lazio ancora in corsa per lo scudetto, considera l’Inter la squadra più forte e indica la Roma come favorita per il titolo. Nell’intervista a Ivan Zazzaroni che apre il Corriere dello Sport di sabato 28 novembre 2026, il ct parla anche del Mondiale e della scelta di andare in Arabia Saudita.
Scudetto: Roma favorita, Lazio ancora in corsa
Nel suo pronostico sulla corsa al titolo, Mancini distingue tra la forza dell’Inter e la squadra che ritiene favorita. Per il ct è la Roma ad avere le maggiori possibilità, mentre la Lazio può restare in corsa.
Mondiale, Arabia Saudita e spazio ai giovani italiani
Sul Mondiale Mancini si esprime senza esitazioni: «Io vinco il Mondiale». Ripensando al trasferimento in Arabia Saudita, racconta di essersene pentito subito. Ricorda poi Gianluca Vialli: è convinto che, con lui, molte cose sarebbero andate diversamente.
Tra le persone ricordate c’è anche Siniša Mihajlović. Mancini lo descrive come un uomo dal cuore enorme, nascosto dietro un’apparenza dura.
Il ct affronta inoltre il tema dei calciatori italiani in Serie A. Indica nel 30% la loro presenza nel campionato e sostiene che i giovani di qualità debbano crescere giocando partite importanti. A suo giudizio, anche le sconfitte contro il Belgio sono state più formative delle due gare con la Francia.