Kenneth Taylor sarà assente contro il Torino e potrebbe saltare anche la gara con l’Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Il problema muscolare lo terrà fuori per una o due settimane, con la speranza che lo stop non si prolunghi. Per sostituirlo, Gattuso ha scelto di partire con Dele-Bashiru, mantenendo l’assetto della Lazio.

Il centrocampista olandese si aggiunge agli altri giocatori colpiti da problemi muscolari: Rovella è recuperato, Zaccagni è pronto almeno per la panchina, mentre nell’elenco figurano anche Marusic, Sutalo e Tavares. L’assenza di Taylor priva il tecnico di un giocatore con caratteristiche difficili da ritrovare nella rosa.

Il peso dell’assenza di Taylor

L’ex Ajax partecipa alla costruzione del gioco, segna e crea occasioni per i compagni. Contro il Lecce, un suo colpo di tacco ha mandato in gol Noslin. Alle qualità offensive unisce una capacità di difendere che lo distingue da altri giocatori di talento.

Nelle prime dodici giornate, Taylor ha preso parte a cinque gol della Lazio: ha segnato contro Parma e Sassuolo, servito assist contro Sassuolo e Lecce e conquistato il rigore contro il Venezia. Dopo l’arrivo a Formello a gennaio, nella gestione Sarri, aveva raccolto tre reti in 17 presenze — una contro il Genoa e due contro il Bologna — e due assist, contro Parma e Napoli. La sua crescita è stata facilitata anche dall’arrivo di Frattesi.

Alla tredicesima giornata la Lazio si presenta a Torino da prima in classifica. Giocando prima delle rivali, può mettere pressione soprattutto a Roma e Inter: una vittoria sarebbe la sesta lontano dall’Olimpico, mentre un pareggio porterebbe a sette le trasferte consecutive senza sconfitte.

Dele-Bashiru al posto di Taylor, senza cambiare modulo

Gattuso aveva due possibilità: affidarsi a Dele-Bashiru, più potente ma meno tattico di Taylor, oppure passare al 4-2-3-1, provato più volte in allenamento da luglio. Per ora ha preferito la prima soluzione, senza interrompere la sequenza avviata alla prima di campionato al Dall’Ara e proseguita fino al 3-0 contro il Lecce.

Il tecnico avrebbe potuto puntare anche su Gudmundsson per la sfida con il Torino. La fisicità dei granata lo ha però orientato verso una scelta graduale: Dele-Bashiru partirà dall’inizio, con la possibilità di intervenire a gara in corso secondo l’andamento della partita.

Il nigeriano somiglia più a Frattesi che a Taylor. Gattuso gli chiederà quindi una maggiore attenzione difensiva rispetto a quella che offre abitualmente. Cambierà un interprete, non la disposizione tattica né la mentalità della Lazio.

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