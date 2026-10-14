Rovella e Marusic migliorano: la Lazio ha una data per il rientro

Rovella e Marusic: nuovi controlli alla ripresa a Formello

Migliorano le condizioni di Nicolò Rovella e Adam Marusic. I due giocatori saranno valutati nuovamente questa mattina a Formello, quando la squadra riprenderà gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Rino Gattuso.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la linea è evitare qualsiasi rischio. L’obiettivo è riavere entrambi a disposizione per la partita contro il Parma del 24 ottobre.

Juventus, convocazione difficile per i due. Cancellieri può esserci

Una convocazione di Rovella e Marusic per la sfida di domenica sera contro la Juventus è ritenuta difficile. Se arrivasse, avrebbe soprattutto un valore simbolico, come accaduto alla prima convocazione stagionale di Danilo Cataldi.

Per la gara con la Juventus dovrebbe invece esserci Cancellieri. L’esterno, fermato da una ferita che gli ha fatto saltare il Monza e lo ha costretto a lavorare a parte durante la sosta, potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo.

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