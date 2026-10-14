Lazio, la Juve apre un mese di esami: il confronto che pesa sulla vetta

La Lazio ha raccolto 16 punti nelle prime sei giornate e condivide la vetta della Serie A con l’Inter. Cinque vittorie e un pareggio hanno alimentato l’entusiasmo, ma il calendario sta per offrire una verifica più severa. Domenica, all’Allianz Stadium contro la Juventus, arriverà il secondo esame di maturità dopo quello con il Milan.

Finora proprio il Milan è stato l’unico avversario capace di fermare i biancocelesti, imponendo loro un pareggio. Le vittorie sono arrivate contro Bologna, Udinese, Monza, Genoa e Venezia: cinque squadre che, al momento, si trovano nelle ultime sette posizioni della classifica. È un dato che non toglie valore ai risultati della Lazio, ma aiuta a leggere il suo avvio.

La vetta della Lazio e il peso delle avversarie

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le sei avversarie già incontrate dalla Lazio hanno raccolto complessivamente 29 punti. Quelle affrontate dall’Inter, altra capolista, ne hanno conquistati 49; le rivali della Roma, seconda, sono arrivate a 53. Il confronto suggerisce prudenza nel valutare squadre che occupano posizioni vicine in classifica, ma hanno avuto percorsi diversi.

I nerazzurri hanno giocato contro Roma, Cagliari, Napoli, Udinese, Monza e Parma. I giallorossi hanno invece affrontato Inter, Como, Atalanta, Torino, Lecce e Fiorentina. La Lazio, da parte sua, ha vinto con continuità le partite disputate fin qui: un merito che i numeri delle avversarie non cancellano.

Juventus all’Allianz Stadium: il primo snodo

La trasferta di Torino cambia il livello della verifica. Dopo il pareggio con il Milan, la sfida alla Juventus darà alla Lazio un’altra occasione per misurarsi con un avversario più impegnativo. Il punto non è soltanto difendere il primo posto condiviso, ma capire quanto la squadra sappia confermare il proprio rendimento quando il margine d’errore si riduce.

Una risposta arriverà dal campo domenica; il giudizio sull’avvio, però, richiederà anche le gare successive. È lì che il buon inizio potrà trovare conferme oppure essere ridimensionato.

Nella pagina successiva: Da Parma al Napoli: il calendario fino all’8 novembre