Onorato: "La Serie A ha perso troppo appeal nel mondo. Progetto Flaminio?..."

Poco prima della Maratona di Roma, l'assessore Alessandro Onorato si è espresso al Corriere dello Sport sul progetto stadio Flaminio

Michelle De Angelis /
onorato
Onorato

Poco prima della Maratona di Roma, l'assessore Alessandro Onorato si è espresso al Corriere dello Sport sul progetto stadio Flaminio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Onorato al Corriere dello Sport 

Il Flaminio 

Arriveremo presto a un’operazione verità. Saranno gli uffici delle tante istituzioni coinvolte, in conferenza dei servizi, a dire se il progetto di Lotito può andare in porto. È stato presentato un dossier molto serio e ambizioso. Parliamo di un investimento da oltre 400 milioni che si inserisce in un quadrante dove mobilità, urbanistica e vincoli giocano un ruolo decisivo.

La crisi della Lazio 

Ma lasciatemi dire che il mondo del calcio, in generale, è in grande crisi. Tutti vogliono i grandissimi campioni, ma non si capisce chi dovrebbe pagarli: la Serie A ha perso troppo appeal nel mondo.

Nella pagina successiva il video 

Women, Lazio-Roma: le calciatrici convocate da Grassadonia per il rassa
Kings League, Caicedo ai Caesar: l'affare è saltato? Er Faina fa chiarezza