Onorato: "La Serie A ha perso troppo appeal nel mondo. Progetto Flaminio?..."
Poco prima della Maratona di Roma, l'assessore Alessandro Onorato si è espresso al Corriere dello Sport sul progetto stadio Flaminio
Poco prima della Maratona di Roma, l'assessore Alessandro Onorato si è espresso al Corriere dello Sport sul progetto stadio Flaminio.
Le dichiarazioni di Onorato al Corriere dello Sport
Il Flaminio
Arriveremo presto a un’operazione verità. Saranno gli uffici delle tante istituzioni coinvolte, in conferenza dei servizi, a dire se il progetto di Lotito può andare in porto. È stato presentato un dossier molto serio e ambizioso. Parliamo di un investimento da oltre 400 milioni che si inserisce in un quadrante dove mobilità, urbanistica e vincoli giocano un ruolo decisivo.
La crisi della Lazio
Ma lasciatemi dire che il mondo del calcio, in generale, è in grande crisi. Tutti vogliono i grandissimi campioni, ma non si capisce chi dovrebbe pagarli: la Serie A ha perso troppo appeal nel mondo.
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