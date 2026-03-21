Onorato: "La Serie A ha perso troppo appeal nel mondo. Progetto Flaminio?..."

Poco prima della Maratona di Roma, l'assessore Alessandro Onorato si è espresso al Corriere dello Sport sul progetto stadio Flaminio.

Arriveremo presto a un’operazione verità. Saranno gli uffici delle tante istituzioni coinvolte, in conferenza dei servizi, a dire se il progetto di Lotito può andare in porto. È stato presentato un dossier molto serio e ambizioso. Parliamo di un investimento da oltre 400 milioni che si inserisce in un quadrante dove mobilità, urbanistica e vincoli giocano un ruolo decisivo.