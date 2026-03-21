Kings League, Caicedo ai Caesar: l'affare è saltato? Er Faina fa chiarezza

Il mercato della Kings League Island si accende con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Felipe Caicedo. L’attaccante ex Lazio è finito nel mirino dei Caesar, che sognano di portare il suo carisma e i suoi gol nel torneo. Dopo le prime indiscrezioni, la trattativa è entrata nel vivo, alimentando l'entusiasmo dei tifosi che sperano di rivedere il calciatore in campo in questa nuova e dinamica veste sportiva.

Il punto di Er Faina

Felipe si è preso del tempo per decidere. Ci ha detto che gli piacerebbe molto venire ma sta vedendo alcune partite di Kings per capire il livello e per capire se può darci una mano. Lui comunque ha 38 anni e ha smesso di giocare a livelli importanti da 2/3 anni. Giustamente non vuole fare figure di m**rda.

Tra condizione fisica e voglia di far bene

La cautela di Caicedo nasce da una questione di professionalità e rispetto per il livello della competizione. A 38 anni, e dopo un paio di stagioni lontano dal calcio ad alti livelli, l'ecuadoriano sta guardando diverse partite della Kings League per capirne il ritmo e l'intensità. L'obiettivo è chiaro: vuole essere certo di poter dare un contributo reale alla squadra, evitando di scendere in campo senza la giusta condizione. La decisione finale è dunque attesa nei prossimi giorni.