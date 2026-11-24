Lazio, Rambaudi: «La priorità è allungare sul sesto posto». Poi l’Inter
Rambaudi parla anche dell’attenzione dei nerazzurri e delle reti incassate su calcio piazzato.
Per Rambaudi, la priorità della Lazio è allungare sul sesto posto. Secondo quanto riportato da Radiosei, Nel suo intervento a Radiosei invita i biancocelesti a proseguire così e a restare lì il più a lungo possibile.
La priorità della Lazio
Rambaudi riassume il suo pensiero: «La Lazio deve continuare così e cercare di restare lì il più a lungo possibile. La priorità è allungare sul sesto posto.»
Il giudizio sul campionato
Nel valutare la competizione, aggiunge: «Il campionato è equilibrato, si è livellato in basso».