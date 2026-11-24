Matias Vecino si prepara a tornare in campo dopo l’intervento e alcuni mesi lontano dal calcio giocato. L’ex centrocampista di Lazio e Inter, che ha risolto il contratto con il Celta Vigo, racconta di stare recuperando e indica metà dicembre come il momento in cui conta di essere pronto. A Gianlucadimarzio.com ha detto: «Sto bene, sto recuperando. Mi sto preparando per il ritorno in campo».

Il recupero dopo l’intervento

Vecino ha ricordato le difficoltà incontrate all’inizio del percorso. Pur sapendo che l’operazione sarebbe stata abbastanza semplice, era consapevole che il recupero avrebbe richiesto tempo: «All'inizio è stato un po' più difficile, affrontare un intervento non è mai semplice. Sapevo che si trattava di un'operazione abbastanza semplice, ma che sarebbero serviti un paio di mesi per recuperare».

Il centrocampista è tornato a Roma con la famiglia e prosegue il lavoro insieme al suo staff. «Siamo tornati a Roma con la mia famiglia, sto facendo un bel lavoro con il mio staff. Mi sto preparando», ha spiegato. Il suo obiettivo resta riprendere a giocare, seguendo passo dopo passo il percorso di recupero.

Il classe ’91 ha indicato anche quando pensa di poter essere pronto: «Per metà dicembre sarò pronto. Sono molto ansioso di tornare, sto già lavorando sul campo con il pallone e tutto procede per il verso giusto. Poi vedremo quali opportunità potranno presentarsi».

La Serie A e le altre opportunità

Una volta recuperata la condizione, Vecino vorrebbe tornare in Serie A. Conosce il campionato italiano, nel quale ha giocato con Inter e Lazio, ma non intende limitare la scelta a questa possibilità. Negli ultimi mesi della scorsa stagione ha vestito la maglia del Celta Vigo.

«Sarebbe bello tornare in Serie A perché è un campionato che conosco e nel quale mi conoscono. Vedremo quello che succederà», ha dichiarato. Ha poi aggiunto: «Sono aperto anche ad altre opzioni. Dipende dalle possibilità che capiteranno».

Prima di valutare le occasioni che si presenteranno, il centrocampista vuole completare il recupero: «L'importante è stare bene, continuare a recuperare e tornare al cento per cento. Mi manca poco per raggiungere la migliore condizione, poi vedremo». La voglia di rimettersi in gioco passa dunque dal ritorno alla piena forma.

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