Lazio-Parma, emergenza a centrocampo per i biancocelesti: le probabili scelte di Sarri e Cuesta

Dopo lo strabiliante trionfo a Bologna, la rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo allo stadio Olimpico per cimentarsi in una nuova sfida. Questa sera alle ore 20:45, infatti, le aquile dovranno affrontare il Parma di Carlos Cuesta, che siede comodamente in 12a posizione. I tifosi, che hanno nuovamente deciso di non sedersi in tribuna, potranno seguire il match su su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) o in streaming su Sky Go e NOW. Una sfida complicata anche dai numerosi infortuni, infatti, il Comandante sarà costretto a rivedere i suoi piani e trovare delle soluzioni per compensare le assenze di Zaccagni, Gila, Patric, Basic e Pellegrini.

Le probabili scelte del Comandante

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Le probabili scelte del mister Carlos Cuesta

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta