Nazionale, Simonelli: "Bisogna lavorare sui settori giovanili e abolire le classifiche"

Il Presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera riguardo la mancata qualificazione della Nazionale Italiana.

Le dichiarazioni di Simonelli al Corriere della Sera

È mancato il rinnovo generazionale rispetto ai giocatori che nel 2021 hanno vinto gli Europei. Ora bisogna lavorare sui settori giovanili, partendo dalle scuole calcio. Prima si giocava gratis negli oratori, adesso per iscriversi occorre pagare. È l’aspetto economico a determinare la selezione. E poi occorre abolire la classifica nei campionati delle squadre dei giovani.

La misura impellente? Abbattere i paletti che ora ostacolano l’investimento sui giovani. Per l’acquisto di stranieri non servono garanzie, ma da quando esiste la stanza di compensazione, in caso di compravendita di italiani, occorre presentare delle fideiussioni. Capisco che questo meccanismo era nato per fornire sostenibilità al sistema ma dobbiamo togliere vantaggi economici nel puntare sugli stranieri. Però, non è l’unico rimedio. Siamo riusciti a escludere gli Under 23 italiani dal computo del costo del lavoro allargato. L’obiettivo sarebbe abbassare l’asticella e coinvolgere fino agli Under 24: ora non conviene comprare giocatori italiani. Noi dobbiamo renderlo conveniente. Ne ho già parlato con il ministro dello Sport Andrea Abodi e con la premier, Giorgia Meloni, che tra mille dossier sul tavolo è molto sensibile al tema della ripresa del calcio italiano.