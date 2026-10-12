Papa Leone XIV: «un nodulo circoscritto al polmone». Il ricovero e gli impegni

Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice ha annunciato un’imminente operazione per un nodulo al polmone individuato durante alcuni controlli.

Secondo quanto riportato da leggo.it, la tempistica del ricovero è stata comunicata dalla sala stampa vaticana. Il ricovero comporta anche modifiche agli impegni previsti per il Papa.

Il nodulo e l’operazione annunciata dal Papa

È stato lo stesso Leone XIV a spiegare che cosa hanno rilevato i medici: «Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato».

Gli impegni che cambiano dopo il ricovero

La messa di mercoledì 14 ottobre, prevista a conclusione del summit sulla Amoris Laetitia, non sarà celebrata dal Papa come inizialmente stabilito. A presiederla sarà il cardinale decano Luis Antonio Tagle.

La sala stampa vaticana ha inoltre comunicato che Leone XIV non parteciperà domani all’assegnazione della «Sustainability Medal», in programma alle 17 a Castel Gandolfo.

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