Lazio, quota Champions in picchiata dopo il Monza: come cambia la corsa

Il 3-1 contro il Monza all’Olimpico conferma la Lazio in testa alla Serie A insieme all’Inter. Il risultato incide anche sulle valutazioni dei bookmaker per la qualificazione alla Champions League: la quota dei biancocelesti per un posto tra le prime quattro è ora di 7,50.

Lazio, la quota per la top 4 scende da 20,00 a 7,50

Secondo quanto riportato da Agipronews, Goldbet e Planetwin365 offrono la Lazio in top 4 a 7,50. A inizio stagione la stessa possibilità era quotata 20,00. La distanza tra le due valutazioni mostra quanto sia cambiata la posizione dei biancocelesti nella corsa Champions.

Roma favorita, Como stabile dopo il pareggio

La Roma resta la favorita nella lavagna per la top 4, a 1,20, nonostante il pareggio contro il Como. Anche la quota dei lombardi non cambia rispetto a prima della sosta: è ferma a 1,60. L’Inter, campione d’Italia allenata da Christian Chivu, non è invece quotata.

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